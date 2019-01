Goleiro diz que defendeu pênalti de Cristiano graças ao YouTube

O goleiro Stefano Sorrentino, que na última segunda-feira 21 espalmou um pênalti cobrado por Cristiano Ronaldo na vitória da Juventus sobre sua equipe, o Chievo, por 3 a 0, no Allianz Stadium, revelou que fez a defesa após ter visto vídeos do craque português na internet.

“Por trás de um pênalti defendido há estudo, preparação e intuição. Eu, no início, estudava os atacantes no YouTube, e agora, antes dos jogos, vejo os vídeos junto com Lorenzo Squizzi (preparador de goleiros do Chievo) para decidir a estratégia”, disse Sorrentino ao jornal Gazzetta dello Sport.

“Tínhamos certeza de que ele bateria o pênalti à direita, e foi isso que aconteceu”, completou.

A grande defesa no chute do camisa 7 da Juventus encheu de orgulho o experiente goleiro, que afirmou que guardará todo o uniforme usado em Turim na segunda-feira.

“É uma das melhores defesas da minha carreira, porque, ao rever o lance, Ronaldo bateu bem. Tinha decidido que cairia para aquele lado e saí com um instante de antecipação. Se não tivesse feito isso, não teria defendido. Ele bateu forte e rente à trave. Vou guardar tudo, luvas, camisas, calças e meias.”

O atleta de 39 anos já havia feito várias defesas em tentativas de Cristiano no primeiro turno, apesar de a Juventus também ter vencido por 3 a 2, e, embora tenha sofrido seis gols nas duas partidas, não foi vazado pelo craque português.

Apesar do esforço de Sorrentino, o Chievo é o lanterna do Campeonato Italiano após 20 rodadas, com apenas oito pontos, nove a menos que o Empoli, último time fora da zona de rebaixamento.