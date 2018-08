Goleiro dá entrevista com bola rolando no Jogo das Estrelas da MLS

Os americanos podem não ser especialistas em futebol, mas são os mestres do show business, e fazem questão de comprovar isso a cada ano no Jogo das Estrelas da Major League Soccer (MLS). Se no ano passado, a principal liga do país instalou uma câmera no árbitro, no jogo entre os craques da liga e o Real Madrid, desta vez, diante da Juventus (ainda sem Cristiano Ronaldo), os organizadores foram além e instalaram um microfone sem fio no goleiro Brad Guzan, que deu uma entrevista à ESPN com a bola rolando. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e a Juventus venceu nos pênaltis, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, diante de 72.317 espectadores, nesta quarta-feira.

O narrador aproveitou um momento em que a Juventus não levava perigo ao gol de Guzan para perguntar ao goleiro sobre a estratégia das equipes. “Obviamente estamos tentando organizar nossos zagueiros e os atacantes deles na área, assegurar que sempre tenha alguém marcando, para que possamos reagir bem quando a bola chegar e evitar que eles recebam livres. Queremos tomar a bola antes que ela chegue à nossa área”, afirmou Guzan, entre gritos de orientação a seus companheiros.

Great few days with the entire @MLS All-Star team! Enjoyed the game last night, including the longest interview ever! 😂 thank you atlanta! #MLSAllStar pic.twitter.com/NeDfvKzmRm — brad guzan (@bguzan) August 2, 2018

Outra particularidade do All-Star Game da MLS são as câmeras dentro do gramado durante a decisão por pênaltis. Os gols da partida amistosa saíram no primeiro tempo: a Juventus marcou aos 21 minutos, quando o brasileiro Matheus Pereira cruzou para o jovem Andreas Favilli, que cabeceou para marcar seu terceiro gol na pré-temporada nos Estados Unidos; as Estrelas da MLS empataram pouco depois, com o venezuelano Josef Martínez, do Atlanta United.

Na disputa de pênaltis, o inglês Bradley Wright-Phillips, do New York Red Bulls, acertou a trave e o lateral italiano De Sciglio, assegurou a vitória da Juventus por 5 a 3. Em sua excursão pelos Estados Unidos, sem os atletas que disputaram a Copa do Mundo, a Juventus já havia batido o Benfica nos pênaltis após empate por 1 a 1 e o Bayern de Munique por 2 a 0. No sábado, terá pela frente o Real Madrid, em Landover.