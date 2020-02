Goleiro Casillas anuncia candidatura à presidência da federação espanhola

O goleiro Iker Casillas anunciou nesta segunda-feira, 17, que concorrerá às eleições presidenciais da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), programadas para este ano. Desta forma, o jogador de 38 anos praticamente confirma sua aposentadoria para o final da temporada. Ele não atua pelo Porto, de Portugal, há quase um ano, desde que sofreu um infarto.

Campeão do mundo em 2010 e da Europa em 2008 e 2012 com a seleção espanhola, Casillas será o adversário do atual presidente da RFEF, Luis Rubiales, que já anunciou sua intenção de concorrer à reeleição. “Sim, vou me apresentar à Presidência da RFEF quando as eleições forem convocadas”, escreveu Casillas em suas redes sociais, acrescentando que “juntos colocaremos nossa Federação à altura do melhor futebol do mundo: o da Espanha”.

“Informei sobre esta decisão ao presidente do meu clube, o FC Porto, ao qual só posso expressar a minha profunda gratidão”, completou Casillas, que chegou ao clube português em 2015 após mais de duas décadas no Real Madrid.

As eleições federais devem ser realizadas, de acordo com os regulamentos atuais, no segundo semestre do ano, após as Olimpíadas de Tóquio. No entanto, a atual administração da federação pediu ao CSD para que as antecipem para o primeiro semestre devido à Eurocopa de 12 de junho a 12 de julho.