O interesse dos russos pelo futebol cresceu após a vitória da seleção anfitriã por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita na partida de abertura da Copa do Mundo, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira. Antes do início do torneio, 52% dos entrevistados expressavam o desejo de acompanhar as transmissões das partidas. Agora, esse número aumentou para 64%, de acordo o Centro Russo de Estudos da Opinião Pública.

Além disso, 35% das pessoas manifestaram que assistirão apenas às partidas da Rússia, enquanto 29% disseram que pretendem acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo. Esta é a primeira vez que a Rússia sedia uma edição do torneio, disputado em 12 estádios de 11 cidades do país onde o esporte mais popular é o hóquei no gelo.

A seleção anfitriã voltará a campo na terça-feira, às 15 horas (horário de Brasília), em São Petersburgo. O adversário será o Egito do atacante Mohamed Salah, que se recupera de uma lesão no ombro esquerdo e foi poupado na derrota por 1 a 0 para o Uruguai. A meta inicial dos russos é conseguir a classificação para as oitavas de final, fase que os anfitriões da atual edição da Copa do Mundo não alcançam desde a queda da URSS.