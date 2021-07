Goleada do Flamengo e amistosos pelo mundo: o resumo do fim de semana

O último fim de semana contou com uma rodada agitada no Campeonato Brasileiro e amistosos internacionais de pré-temporada. Pelas Olimpíadas, a seleção brasileira empatou com a Costa do Marfim e ainda não carimbou sua vaga na próxima fase. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Brasileirão

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro contou com muitos gols anotados. O destaque fica pela goleada por 5 a 1 do Flamengo contra o São Paulo, no Maracanã. O líder Palmeiras venceu pelo placar mínimo o Fluminense, e assegurou a liderança por mais uma rodada, com 31 pontos. O time paulista é seguido por perto pelo Atlético-MG, que tem apenas dois pontos a menos, e venceu o Bahia por 3 a 0. O Fortaleza segue em excelente fase, bateu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e segue em terceiro, com quatro a menos que o líder. O Grêmio e o América-MG empataram por 1 a 1 e seguem abraçados na zona de rebaixamento.

Um, dois, três, quatro, cincum! Se liga nos gols do Mengão na goleada sobre o São Paulo pelas lentes do estagiário. Segue o fio 🧶 ⬇️ #VamosFlamengo ⚽️🤴🏿@Brunohenrique pic.twitter.com/C3lGNsiSrS — Flamengo (@Flamengo) July 25, 2021

Seleção olímpica

A seleção brasileira de futebol não conseguiu repetir a boa atuação da estreia nos Jogos de Tóquio e empatou em 0 a 0 com a Costa do Marfim, na madrugada de domingo, 25, no Estádio de Yokohama. O jogo foi condicionado pela controversa expulsão de Douglas Luiz com apenas 13 minutos de jogo.

O empate entre Brasil e Costa do Marfim pela lente de Lucas Figueiredo. 🏅🇧🇷#JogosOlímpicos #SeleçãoOlímpica pic.twitter.com/qAtOVn4QBp Continua após a publicidade — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 25, 2021

Amistosos internacionais

O fim de semana também teve alguns embates amistosos de pré-temporada na Europa. O Real Madrid, em seu primeiro amistoso da temporada, perdeu de virada por 2 a 1 para o Rangers, da Escócia, em Glasgow. O Manchester United, já no seu segundo amistoso, perdeu de virada por 4 a 2 para o Queens Park Rangers, clube da segundona do Inglês, em partida disputada em Londres. Por fim, o Benfica, de Jorge Jesus, e o Olympique de Marselha, de Jorge Sampaoli, empataram por 1 a 1, em Lisboa.

Abelão

O técnico Abel Braga, em sua primeira partida oficial como técnico do Lugano, da Suíça, perdeu por 2 a 0 para o Zurique, na estreia do Campeonato Suíço. Nos amistosos pré-temporada, o clube empatou três partidas, incluindo uma derrota nos pênaltis para a Inter de Milão.

LIVE – Conferenza stampa di Lugano – Zurigo https://t.co/qHaMnlLdOF — FC Lugano (@FCLugano1908) July 25, 2021