Golden Boy: Cinco brasileiros aparecem na lista de melhor sub-21 do mundo

O jornal italiano Tuttosport divulgou a lista para o prêmio Golden Boy nesta terça-feira, 15. A tradicional honraria coroa o melhor jogador com menos de 21 anos de idade da temporada. Cinco brasileiros fazem parte da lista inicial, que conta com 100 atletas: Gabriel Martinelli, Luís Henrique, Marcos Paulo, Reinier e Rodrygo.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Todos os brasileiros da lista são atacantes. Gabriel Martinelli, ex-Ituano, defende o Arsenal. Luís Henrique, ex-Botafogo, defende o Olympique de Marselha. Reinier e Rodrygo são os mais brazucas mais badalados. O ex-flamenguista atua pelo Borussia Dortmund por empréstimo, vindo do Real Madrid, enquanto o atleta formado no Santos permanece no elenco merengue.

Marcos Paulo é o único que ainda atua no Brasil. Com um pré-contrato assinado com o Atlético de Madri, o jogador do Fluminense perdeu espaço nos últimos meses e se prepara para defender o clube espanhol a partir de julho.

Com outros nomes mais importantes na lista, os brasileiros não devem ir longe. Eles disputam o Golden Boy com promessas do futebol mundial como o meio-campista francês Camavinga, do Rennes, o zagueiro espanhol Eric Garcia, contratado pelo Barcelona junto ao Manchester City, e o meia espanhol Pedri, também do Barcelona.

O atual vencedor do prêmio é o norueguês Erling Haaland, o artilheiro do Borussia Dortmund. Apenas dois brasileiros já conquistaram a honraria. O meio-campista Anderson, em 2008 como atleta do Manchester United, e o atacante Alexandre Pato, pelo Milan em 2009.