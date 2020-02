Gol, simulação e vitória na Liga Europa: o show de Deyverson contra o Ajax

Deyverson jogou apenas 57 minutos na vitória do Getafe sobre o Ajax na segunda fase da Liga Europa, mas foi o grande personagem da partida. Pelo lado bom e pelo lado ruim. O folclórico atacante emprestado pelo Palmeiras ao time espanhol no início do ano fez o primeiro gol da vitória por 2 a 0, no jogo de ida da segunda fase da competição continental, e aprontou das suas: simulou uma agressão grave e se contorceu no chão após ser atingido por um isqueiro jogado das arquibancadas.

O gol de Deyverson saiu em uma bonita jogada ensaiada, logo na estreia do jogador em uma competição europeia. O lateral-esquerdo Mathías Olivera recebeu lançamento da direita e cruzou de primeira para o atacante. O brasileiro também pegou de primeira e abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Na comemoração, uma tatuagem na perna que fez da nova namorada – o casal está há três meses junto.

Poucos minutos depois, voltou a aparecer por uma suposta agressão. Um isqueiro atingiu o jogador e ele começou a rolar no campo, apontando para o tronco, onde teria sido atingido. A encenação de Deyverson viralizou nas redes sociais.

O Getafe é uma das grandes surpresas da atual temporada europeia. A equipe ocupa a terceira colocação do Campeonato Espanhol com 42 pontos. Está dois à frente do Atletico de Madri e dez atrás do Barcelona, o segundo colocado. O Real Madrid é o líder com 53 pontos.