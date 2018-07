O gol do francês Benjamin Pavard contra a Argentina pelas oitavas de final Copa do Mundo de 2018 em triunfo de 4 a 3 contra a Argentina foi eleito o mais belo do torneio. O gol do brasileiro Philippe Coutinho, contra a Suíça, na estreia da seleção, que esteve entre os 18, não entrou entre os 10.

O segundo colocado foi o gol do colombiano Juan Quintero contra o Japão, na derrota da Colômbia por 2 a 1 na estreia das seleções no torneio. Em terceiro ficou o gol de Modric contra a Argentina, na vitória de 3 a 0 da Croácia na primeira fase do torneio.

Veja o top-10

1° – Benjamin Pavard (França) – França 4 x 3 Argentina (oitavas de final)

2° – Juan Quintero (Colômbia) – Colômbia 1 x 2 Japão (primeira fase)

3° – Luka Modric (Croácia) – Argentina 0 x 3 Croácia (primeira fase)

4° – Cristiano Ronaldo (Portugal) – Portugal 3 x 3 Espanha (primeira fase)

5° – Lionel Messi (Argentina) – Nigéria 1 x 2 Argentina (primeira fase)

6° – Denis Cheryshev (Rússia) – Rússia 2 x 2 Croácia (quartas de final)

7° – Nacer Chadli (Bélgica) – Bélgica 3 x 2 Japão (oitavas de final)

8° – Ahmed Musa (Nigéria) – Nigéria 2 x 0 Islândia (primeira fase)

9° – Ricardo Quaresma (Portugal) – Irã 1 x 1 Portugal (primeira fase)

10° – Toni Kroos (Alemanha) – Alemanha 2 x 1 Suécia (primeira fase)

Veja os 10 gols mais belos da Copa