O primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo, marcado por Philippe Coutinho no empate por 1 a 1 contra a Suíça na estreia, concorre a mais bonito do torneio. No total, são dezoito candidatos ao prêmio, que será decidido por voto popular no site da entidade.

Veja abaixo os concorrentes:

Nacer Chadli (Bélgica 3 x 2 Japão) – Terceiro gol belga

Denis Cheryshev (Rússia 5 x 0 Arábia Saudita) – 1° gol

Denis Cheryshev (Rússia 2 x 2 Croácia) – 1° gol

Cristiano Ronaldo (Portugal 3 x 3 Espanha) – 3° gol, de falta

Philippe Coutinho (Brasil 1 x 1 Suíça)

Angel Di María (França 4 x 3 Argentina) – 1° gol argentino

Artem Dzyuba (Rússia 3 x 1 Egito) – Terceiro gol russo

Adnan Janzuaj (Bélgica 1 x 0 Inglaterra)

Toni Kroos (Alemanha 2 x 1 Suécia) – 2° gol alemão

Jesse Lingad (Inglaterra 6 x 1 Panamá) – 3° gol inglês

Dries Mertens (Bélgica 3 x 0 Panamá) – Primeiro gol belga

Luka Modric (Croácia 3 x 0 Argentina) – 2° gol

Lionel Messi (Argentina 2 x 1 Nigéria) – 1° gol argentino

Ahmed Musa (Nigéria 2 x 0 Islândia) – 2° gol nigeriano

Nacho (Portugal 3 x 3 Espanha) – 2° gol espanhol

Ricardo Quaresma (Irã 1 x 1 Portugal) – Gol português

Juan Quintero (Colômbia 1 x 2 Japão) – Gol colombiano

Benjamin Pavard (França 4 x 3 Argentina) – 2° gol francês