Gol como visitante perde peso na Copa do Brasil 2018

A Copa do Brasil de 2018 terá duas mudanças no regulamento com relação ao torneio de 2017. A maior novidade é a perda do valor de gol marcado como visitante, não somente na final, mas em todo o torneio.

De acordo com a CBF, levou-se em consideração as opiniões dos clubes, técnicos, jogadores e profissionais envolvidos no universo do futebol. Agora, nenhuma fase terá o gol qualificado. Após as duas primeiras fases, que são jogadas em partida única, empate após os 180 minutos serão decididos nos pênaltis, algo que acontecerá pela primeira vez no torneio antes da final.

Outra mudança no regulamento tem a ver com a data limite para inscrição de jogadores no torneio, que foi ampliado de 24 de abril, neste ano, para 30 de julho, em 2018. A data é anterior às quartas de final do torneio.

O torneio de 2018, que terá o sorteio das fases iniciais nesta sexta, terá premiação recorde. O campeão receberá 50 milhões de reais, enquanto o vice receberá 20 milhões de reais. Os semifinalistas terão 8 milhões de reais e os clubes das quartas de final terão 4 milhões de reais. Somando as cotas de fases anteriores, o campeão poderá lucrar até 68,7 milhões de reais.