Goiás e Ponte teriam disputado Mundial em formato proposto pela Conmebol

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, surpreendeu nesta quinta-feira, 24, ao revelar divergências entre a entidade sul-americana e a Fifa sobre possíveis mudanças no Mundial de Clubes – torneio que não está no calendário de 2019 e pode passar a ser disputado de quatro em quatro anos.

Neste caso, a Fifa defende que os representantes sul-americanos sejam os campeões das últimas quatro edições da Libertadores. A Conmebol, no entanto, acredita que o torneio deveria seguir sendo anual, mas com quatro sul-americanos em vez de um: campeão e vice da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

“Em quatro anos, muda-se técnico, elenco. Temos casos de campeões da Libertadores que são rebaixados em campeonatos nacionais”, argumentou Domínguez, no programa Redação SporTV. Ele diz ter o apoio da Uefa e espera negociar com a Fifa sua sugestão.

Se tivesse sido adotada em anos anteriores, a sugestão de Domínguez poderia ter levado ao Mundial clubes modestos do continente, como Independiente del Valle, do Equador, Nacional e Guaraní, do Paraguai, além de brasileiros “estreantes” como Goiás, Ponte Preta, Chapecoense, Fluminense e Athletico Paranaense.

Em alguns anos, terceiros colocados da Libertadores “herdariam” a vaga, devido à presença de clubes mexicanos (convidados e, portanto, proibidos de disputar o Mundial) entre os finalistas – e, em 2016, quando o Atlético Nacional chegou à final da Libertadores e da Sul-Americana. Por estes critérios, o São Paulo herdaria a vaga duas vezes.

Nos últimos dez anos, os brasileiros participantes seriam: Cruzeiro, Fluminense, Inter, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Grêmio, Goiás, Chapecoense, Ponte Preta e Flamengo.

Confira, abaixo, quem seriam os representantes sul-americanos no Mundial na última década, segundo o formato sugerido por Domínguez:

Ano Campeão da Libertadores Vice da Libertadores Campeão da Sul-Americana Vice da Sul-Americana 2008 LDU Quito Fluminense Internacional Estudiantes 2009 Estudiantes Cruzeiro LDU Quito Fluminense 2010 Internacional São Paulo* Independiente Goiás 2011 Santos Peñarol Universidad de Chile LDU Quito 2012 Corinthians Boca Juniors São Paulo Tigre 2013 Atlético-MG Olimpia Lanús Ponte Preta 2014 San Lorenzo Nacional (PAR) River Plate Atlético Nacional 2015 River Plate Guaraní (PAR)** Santa Fe Huracán 2016 Atlético Nacional Independiente del Valle (ECU) Chapecoense São Paulo*** 2017 Grêmio Lanús Independiente Flamengo 2018 River Plate Boca Juniors Athletico-PR Junior Barranquilla

* vice foi o mexicano Chivas

** vice foi o mexicano Tigres

*** vice foi o Atlético Nacional, campeão da Libertadores