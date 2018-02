Godín quebra três dentes após dividida com goleiro brasileiro

Uma cena bastante forte marcou a vitória do Atlético de Madri por 1 a 0 sobre o Valencia, na tarde deste domingo, pelo Campeonato Espanhol. No início da segunda etapa, o zagueiro uruguaio Diego Godín, do Atlético, chocou-se violentamente com o goleiro brasileiro Neto e se deu muito mal: quebrou três dentes e teve de ser substituído imediatamente.

O goleiro brasileiro tentou socar a bola, mas errou a acabou acertando o cotovelo, em cheio, na boca de Godín. Segundo informações do diário Marca, o capitão da seleção uruguaia sofreu um traumatismo facial, foi atendido por um especialista e deve ficar três semanas afastado dos campos.