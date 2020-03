Globo desiste de série sobre o crime cometido pelo goleiro Bruno

A Globo desistiu dos planos de produzir uma série sobre o caso do goleiro Bruno Fernandes, que cumpre pena de 20 anos e nove meses pelo assassinato de Eliza Samudio, ocorrido em 2010. A informação foi dada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e confirmada por VEJA nesta terça-feira, 10. A emissora, porém, mantém o interesse em produzir séries para o Globoplay sobre crimes de grande repercussão.

“O que divulgamos foi que existia um projeto em desenvolvimento, que nem escrito estava, e que deveria fazer parte de uma série sobre crimes. Assim como esse projeto, muitos outros em desenvolvimento, depois de avaliados, não são realizados”, informou a comunicação da Globo.

No fim do ano passado, conforme VEJA antecipou, a Rede Globo comprou os direitos do livro Indefensável — O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio, da editora Record, com o objetivo de produzir uma série sobre o caso do ex-jogador do Flamengo. A diretora escalada para tocar o projeto era Amora Mautner, que cuidou de Assédio, série sobre o médico Roger Abdelmassih, e atriz Vanessa Giácomo era a favorita para o papel Eliza Samudio.

A possibilidade revoltou os dois lados da história e até mesmo uma famosa autora da Globo. A defesa do goleiro Bruno considerou a possível série de “extremo mau gosto”, enquanto a mãe de Eliza Samudio disse ao jornal Estado de S. Paulo que não permitiria a exibição do programa. “Em vez de a Globo fazer essa minissérie, por que não faz um programa investigativo para saber, realmente, que destino eles deram para o corpo da Eliza?”, questionou.

A autora de novelas Glória Perez, que em 1992 perdeu sua filha Daniella Perez, assassinada aos 22 anos pelo colega de trabalho Guilherme de Pádua, também tratou o interesse da Globo na história como “piada de mau gosto.” Recentemente a emissora lançou, sem alarde, uma série sobre a morte da vereadora Marielle Franco.

Oi?????!!! Só pode ser piada! E de mau gosto! https://t.co/hbCndW7tmJ — Gloria Perez (@gloriafperez) January 9, 2020

Bruno cumpriu quase nove dos 20 anos de prisão em regime fechado e, em julho, conquistou o direito de voltar ao regime semiaberto, que autoriza o detento a trabalhar durante o dia. Desde então, acumulou breves e frustradas passagens pelo Boa Esporte e pelo Poços de Caldas.