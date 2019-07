Globo decide o que fazer com final da Copa do Mundo feminina

A Rede Globo decidiu transmitir a final da Copa do Mundo de Futebol feminino, no próximo domingo, 7, a partir das 12h (de Brasília), em Lyon, na França. A informação foi divulgada por Galvão Bueno na última terça-feira, no final da partida entre Brasil e Argentina. O narrador também confirmou que a jornada será feita por Cléber Machado.

A emissora carioca transmitiu as quatro partidas da seleção brasileira feminina no Mundial, mas, depois da eliminação nas oitavas de final para a França, optou por não transmitir as partidas subsequentes. Jogos atrativos, como o da seleção francesa contra os Estados Unidos e as semifinais, foram televisionados pelo SporTV, canal do Grupo Globo na TV por assinatura.

A transmissão da Globo no domingo terá a concorrência da Band na TV aberta. A emissora paulista voltou a investir nos esportes e, assim como fez na final da NBA, televisionará a decisão do Mundial feminino. Favoritas, as jogadoras dos Estados Unidos aguardam pelo vencedor da semifinal entre Holanda e Suécia nesta quarta-feira.