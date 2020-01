Globo contrata o comentarista esportivo PVC

A Globo anunciou nesta terça-feira, 21, a contratação de seu novo comentarista, Paulo Vinícius Coelho, que deixou a Fox Sports depois de cinco anos. A estreia oficial do jornalista será no dia 3 de fevereiro, no programa Bem, Amigos!, do SporTV.

“Existia uma troca de olhares antiga, que agora virou namoro de verdade. Vai ser legal. Para mim, é um orgulho estar aqui na Globo, um orgulho trabalhar no maior grupo de comunicação do Brasil”, afirmou PVC ao site Globoesporte.com. Na nova casa, ele comentará jogos e terá um blog opinativo.

PVC tem longa passagem pela revista PLACAR, pelo qual ganhou diversos prêmios na década de 1990. “Sou jornalista formado em revista. Minha formação foi na editora Abril. Você contar história que você consegue explicar, detalhar como aquela história se deu. Tem prazer enorme disso. De esmiuçar, fazer o leitor e o espectador entender aquilo”, contou nesta terça, no novo emprego.

O jornalista de 50 anos também passou pela redação do jornal Lance!, pela ESPN Brasil, e atualmente mantém um blog no Uol, é colunista na Folha e comenta na Rádio CBN.

Publicidade

Última casa de PVC, a Fox Sports vive um impasse jurídico sobre uma possível fusão com a ESPN. A Disney, que já controla a ESPN, anunciou a compra da Twenty-First Century Fox em dezembro de 2018 em um negócio avaliado em mais de 50 bilhões de dólares (cerca de 180 bilhões de reais).

Na época, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) estabeleceu que o grupo deveria então vender a Fox Sports por entender que a fusão dos negócios das empresas “gera preocupações concorrenciais no mercado de canais esportivos de TV por assinatura”. No fim de 2019, porém, a Fox informou que não conseguiu realizar a venda e o Cade decidiu reavaliar a decisão.