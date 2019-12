Gladbach perde para Wolfsburg e vê Leipzig assumir liderança do Alemão

O Borussia Mönchegladbach foi derrotado neste domingo, 15, pelo Wolfsburg, fora de casa, por 2 a 1, e perdeu a liderança do Campeonato Alemão para o RB Leipzig.

Os comandados de Marco Rose entraram em campo sabendo da necessidade de bater o adversário na Volkswagen Arena. Neste sábado, o Leipzig havia vencido o Fortuna Düsseldorf por 3 a 0 e assumido temporariamente a ponta do torneio.

Os primeiros minutos do jogo foram bastante agitados. O Wolfsburg abriu o placar aos 13. Jerome Roussillon fez grande jogada individual pela esquerda e rolou para a chegada de Xaver Schlager, que bateu de primeira para superar o goleiro Yann Sommer

O Gladbach igualou dois minutos depois. Alassane Plea cruzou da direita na segunda trave. Breel Embolo apareceu atrás dos zagueiros e, também de primeira, tocou para o fundo da rede.

Quando o jogo parecia que terminaria empatado, o Wolfsburg fez o segundo. Nos acréscimos, depois de bola levantada na área, a zaga do Gladbach afastou mal. Maximilian Arnold emendou sem deixar a bola cair e sacramentou a vitória.

O empate deixa o Gladbach com 31 pontos, dois a menos que o Leipzig, novo líder do Alemão. O Wolfsburg, por sua vez, subiu para o oitavo lugar, com 23 pontos, e encostou na briga por vaga nas competições europeias.