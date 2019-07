Gerson, ex-Flu, chega ao Flamengo para ‘jogar pra maior torcida do mundo’

O técnico português Jorge Jesus chegou promovendo mudanças no elenco do Flamengo. Depois de anunciar a contratação do zagueiro espanhol Pablo Marí, comprado junto ao Manchester City nesta quinta-feira, 11, assinou com mais um reforço 24 horas mais tarde. Trata-se do meia Gerson, revelado pelo rival Fluminense, e que estava no futebol italiano

O jogador chegou querendo agradar a torcida. “É uma honra jogar no Flamengo. Estou ansioso para chegar aí. Vestir o ‘manto sagrado’ e jogar para a maior torcida do mundo. Estou fazendo as malas e estou chegando aí. Como diz o Mister, é ganhar, ganhar e ganhar. Saudações rubro-negras, estamos juntos e agora eu sou Mengão!”, comemorou em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Em sua conta no Twitter, o clube fez uma brincadeira para anunciar a contratação. Forjou um convite de Jorge Jesus para o jogador se juntar à equipe pelo WhatsApp. Na conversa, Gerson teria aceitado o pedido prontamente e dito que seria a realização de um sonho.

Gerson Santos da Silva tem 22 anos e surgiu para o futebol em 2015, quando ainda tinha 17 anos. No ano seguinte, foi vendido para a Roma por 16 milhões de euros (cerca de 60 milhões de reais na época). Até hoje é a negociação que mais rendeu dinheiro ao clube – as saídas de Richarlison e João Pedro, ambos para o Watford, da Inglaterra, foram inferiores. No ano passado, o meia atuou pela Fiorentina por empréstimo.

O novo reforço do Flamengo assinou contrato até 31 de dezembro de 2023 e é a terceira contratação desde a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América. Além de Gerson e Pablo Marí, o clube também acertou com o lateral-direito Rafinha. Os valores não foram divulgados.