Gerrard: ‘Salah é o melhor jogador do mundo no momento’

O egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, chegou a 43 gols na temporada com os dois marcados diante da Roma, na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Sua impressionante fase já levanta questionamentos: o veloz e habilidoso atacante canhoto pode ser eleito o melhor jogador do mundo em 2018? Para Steven Gerrard, ídolo histórico do Liverpool, Salah já faz por merecer a Bola de Ouro.

“É difícil compará-lo a Ronaldos ou Messis porque eles fizeram isso por um longo tempo e são consistentes entra ano, sai ano. Mas sem sombra de dúvidas, ele é o melhor jogador do mundo no momento”, afirmou Gerrard, que hoje é comentarista da emissora BT Sport e também treinador do time sub-18 do Liverpool. O ex-jogador não escondeu sua euforia com os gols de Salah durante a transmissão.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ganharam todas as premiações da Fifa e da France Football na última década (com cinco conquistas para cada um. Aos 25 anos, Salah aparece como um dos possíveis sucessores ao trono do futebol mundial, ao lado de outros astros de sua faixa etária, como o brasileiro Neymar (26 anos), o francês Antoine Griezzman (27) e o belga Kevin De Bruyne (26), entre outros.

Além da Liga dos Campeões, a Copa do Mundo deve ser decisiva na escolha de melhor do mundo de 2018. O Egito de Salah está no Grupo A, ao lado da anfitriã Rússia, da Arábia Saudita e do Uruguai.