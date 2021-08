Gerd Muller: números e fatos mostram por que é um dos maiores da história

Morto aos 75 anos de idade neste domingo, 15, Gerd Muller gravou seu nome entre os maiores jogadores da história mundial do futebol. Ex-atacante alemão era sinônimo de artilheiro, tanto que ganhou o apelido de “Der Bomber” (“O Bombardeiro”, em alemão), e colecionou importantes marcas e títulos dentro das quatro linhas.

Nascido na pequena cidade de Nordlingen, na Baviera, Alemanha, Muller jogou pelas categorias de base e iniciou sua carreira profissional no modesto TSV 1861 Nordlingen. Logo em sua primeira temporada, mostrou o faro artilheiro que o acompanharia para o restante da carreira, com 51 gols em 31 partidas não oficiais e o título da terceira divisão alemã.

Contratado ainda muito jovem pelo Bayern, que ainda buscava destaque no cenário nacional, o jogador logo se firmou ao lado de nomes históricos como do zagueiro Franz Beckenbauer e do goleiro Sepp Maier e ganhou idolatria com o passar dos anos.

Entre 1964 e 1979, ele marcou inacreditáveis ​​566 gols em 607 jogos oficiais pelo clube alemão e estabeleceu o recorde de 365 gols no campeonato nacional por pontos corridos. Em diversos anos ficou no topo da artilharia do Campeonato Alemão.

Na temporada 1966-67 da competição nacional, anotou 28 gols. Melhorou a marca em 1968-69, com 30 gols, depois em 1969-70, com 38 tentos, e instalou um recorde em 1971-72, com 40 bolas na rede. Esta marca perdurou por 49 anos e só foi superada na temporada passada da competição, quando Robert Lewandowski anotou 41 gols. Isso sem contar as temporadas de 1972-73, 1973-74 e 1977-78, quando novamente foi artilheiro do torneio.

Na lista de títulos pelo Bayern, Gerd conquistou a Liga dos Campeões por três vezes, além de quatro títulos do Campeonato Alemão, quatro da Copa da Alemanha, uma Recopa Europeia e um Mundial de Clubes.

Nos anos de 1967 e 1969 foi considerado o futebolista alemão do ano e ganhou a tradicional Bola de Ouro em 1970, além de ter sido agraciado com a Ordem de Mérito da FIFA, a mais alta honraria oferecida pela entidade.

Os feitos de Gerd Muller não acabam no Bayern e se tornam ainda mais grandiosos na seleção alemã. Apesar de ter disputado apenas duas Copas do Mundo na carreira, o atacante deixou sua marca ao anotar 10 gols na edição de 1970 e ser um dos principais nomes na conquista do troféu em 1974, quando anotou mais 4 tentos, incluindo um na final contra a Holanda. Pela Alemanha ainda conquistou a emblemática Eurocopa de 1972.

Os 14 gols no total garantiram o topo do ranking de artilheiros da história do Mundial, até ser ultrapassado por Ronaldo Fenômeno, com 15 gols, e depois por Miroslav Klose, com 16 tentos.

O ex-jogador ainda faz parte de um seleto grupo de jogadores que conseguiram passar de 700 gols em jogos oficiais na carreira. Além de Gerd, estão Romário Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Puskás e Josef Bican.

Já no fim de carreira, após recusar proposta do Barcelona, o alemão rumou ao futebol dos Estados Unidos para atuar no Fort Lauderdale Strikers. Se aposentou das quatro linhas em 1982, aos 37 anos.

O alemão passou por um período difícil após pendurar as chuteiras e conviveu com o alcoolismo, que o fez perder tudo. Chegou a internado em uma clínica de reabilitação, com as despesas pagas por Franz Beckenbauer, e, por indicação do ex-zagueiro, passou a treinar as divisões de base do Bayern. Em outubro de 2015, o ídolo alemão foi diagnosticado com Alzheimer.