Gerard Piqué pode ser preso por dirigir com habilitação suspensa

A Guarda Urbana de Barcelona denunciou nesta sexta-feira o zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, por dirigir com a habilitação suspensa por excesso de infrações. Segundo a rádio espanhola SER Catalunya, o jogador espanhol foi abordado por guardas de trânsito, quando circulava pelo distrito do Eixample, na capital catalã.

Acusado de crime contra a segurança viária, Piqué pode ser punido com multa, jornadas de serviço comunitário ou até seis meses de prisão

Em 2015, o zagueiro foi condenado a pagar uma multa de 10.500 euros (pouco mais de 50.000 reais) por repreender de forma depreciativa dois agentes da Guarda Urbana que multaram seu irmão, Marc Piqué, por estacionar o carro de forma irregular.