Gaúcho: Grêmio decide título em Pelotas com grande vantagem

Após ter vencido em Porto Alegre por 4 a 0 o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, no dia 1° de abril, o Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, neste domingo – às 16 horas (de Brasília) -, para conquistar seu 37° título estadual. O Brasil, primeiro campeão gaúcho da história, em 1919, busca sua segunda conquista.

Mesmo com a boa vantagem, o Grêmio deve entrar com o time titular neste domingo. O clube fez jogo contra o Monagas, da Venezuela, na última quarta-feira, pela Libertadores, mas não jogará no meio da próxima semana, podendo concentrar-se exclusivamente na decisão do estadual.

Dono da melhor campanha na primeira fase do Gauchão, o Brasil precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, e por cinco para conquistar o Gaúcho. O Grêmio fica com a taça até com derrota por três gols de diferença.