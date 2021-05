Gargalhadas após derrotas aumentam pressão sobre Hazard no Real Madrid

Causou enorme controvérsia a imagem do meia-atacante belga Eden Hazard distribuindo abraços e sorrisos entre ex-companheiros do Chelsea, pelo qual atuou entre 2012 e 2019, minutos após a derrota que ocasionou a eliminação de sua atual equipe, o Real Madrid, na semifinal da Liga dos Campeões na última quarta-feira, 5. O registro foi feito pela transmissão oficial da partida e as imagens viralizaram nas redes sociais, acompanhadas por uma enxurrada de críticas.

Hazard foi a surpresa do técnico Zinedine Zidane entre os titulares, mas teve atuação apenas discreta e irritou ainda mais os torcedores pela postura pós-jogo. A escalação do belga como titular também provocou críticas pelo deslocamento posicional de Vinícius Júnior, que atuou aberto pelo lado direito, ajudando mais a defesa do que o ataque, função que explicou logo após a partida só ter exercido uma única vez em toda a carreira, em partida contra o Getafe.

Os principais meios de comunicação da Espanha deram especial atenção às gargalhadas do jogador. “Hazard rindo após a eliminação do Real Madrid. Imagens que indignam o madridismo. Nos vemos a meia-noite”, cravou o jornalista Josep Pedrerol, apresentador do Chiringuito, um dos programas mais populares da Espanha. Durante o seu editorial, logo no início do programa, Pedrerol disparou: “Hazard não pode seguir nem um segundo mais no Real Madrid”.

🔥💣 “¡¡HAZARD NO puede SEGUIR ni un SEGUNDO MÁS en el R. MADRID!!” 💣🔥 😡 ¡@jpedrerol, más ENFADADO que NUNCA en #ChiringuitoHazard! 😡 pic.twitter.com/RsoHw6FoXs Continua após a publicidade — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 5, 2021

Os diários Marca e As se valeram da mesma manchete para falar sobre o tema: “A imagem que indigna o madridismo”, contextualizando com toda a repercussão de torcedores em redes sociais. Outros fatores pesam para a cobrança: Hazard foi contratado por 100 milhões (440 milhões de reais à época), esteve boa parte do tempo acima do peso e pouco jogou.

O belga fez apenas a terceira partida como titular em 12 disputadas pelo Real na atual edição da Champions. Desde que chegou ao clube, em junho de 2019, sofreu dez lesões. Na última, causou espanto a declaração despreocupada do jogador, em entrevista à revista On The Front Foot. “Isso me ajuda e não é o fim do mundo, posso passar tempo com os meus filhos”, disse na ocasião.

Na atual temporada, Hazard marcou apenas três gols em 18 partidas disputadas, além disso convive com insinuações de desinteresse e questionamentos sobre a sua atual condição física. A postura foi comparada à do galês Gareth Bale, negociado na última janela com o Tottenham, e alvo constante de reclamações por descomprometimento com o clube.

Em fevereiro, o lateral esquerdo Filipe Luís afirmou ao Daily Mail que Hazard, apesar do grande potencial técnico demonstrado no Chelsea, treinava mal, esquecia até de amarrar as chuteiras e tinha o costume de jogar Mario Kart no vestiário. O futuro do jogador é bastante incerto, pois, apesar das críticas, tem contrato com o Real Madrid até 2024.