O Sevilla confirmou o empréstimo do meia Paulo Henrique Ganso ao Amiens, da França. Sem espaço no clube espanhol, Ganso foi negociado com os franceses por uma temporada, com opção de compra ao término do acordo.

“O Sevilla deseja toda a sorte nessa nova etapa da sua carreira”, escreveu o clube em nota.

Aos 28 anos, Ganso deixa o time espanhol depois de disputar 28 jogos em duas temporadas. O ex-jogador do Santos e São Paulo marcou sete gols e deu seis assistências pelo Sevilla.