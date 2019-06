Ganso relata cusparada e critica torcida da Chape: ‘Deviam ser gratos’

Paulo Henrique Ganso travou uma discussão com a torcida da Chapecoense nesta quinta-feira 13. Após relatar ter recebido uma cusparada, o autor do gol de empate do Fluminense por 1 a 1 provocou os torcedores presentes na Arena Condá, em Chapecó (SC), e não poupou críticas em cima dos xingamentos. Enquanto a torcia pegava no seu pé, ele pedia para aumentar o som.

As provocações, de ambos os lados, continuaram durante a entrevista na saída do gramado. Ganso relembrou o fatídico acidente que vitimou boa parte da delegação da Chapecoense no final de 2016 e criticou a torcida brasileira como um todo.

“Torcedor da Chapecoense tinha que ser muito grato por tudo que passou. Não deveriam fazer isso. Todo mundo se pronunciou e quis ajudar [depois do acidente]. Ao invés disso ficaram cuspindo e me chamando para briga. Infelizmente o torcedor é assim, o Brasil é assim. Depois eles (torcedores da Chapecoense) ficam chateados. Deveriam é ter mais respeito com os outros”, afirmou.

Mandou bem demais o Ganso !@ChapecoenseReal pic.twitter.com/L4xQQSKtzL — Torcida Young Flu (@youngfluoficial) June 14, 2019

Ganso ainda fez uma breve análise do empate do Fluminense, que foi o suficiente para manter o clube fora da zona de rebaixamento e empurrar a Chapecoense para as últimas quatro posições do Brasileirão. Ambos somam oito pontos. “Vamos aproveitar a parada para melhorar nosso estilo de jogo e entrosamento. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo do que estamos acostumados, mas melhoramos na etapa final e podíamos ter saído com a vitória”, completou.