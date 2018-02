Ganso recusou proposta para suceder Kaká nos EUA

Paulo Henrique Ganso está cada vez mais encostado no Sevilla – foi excluído da lista de inscritos da Liga dos Campeões, dando lugar ao lateral Guilherme Arana –, mas não quis deixar a equipe espanhola. De acordo com o diário ABC, de Sevilha, o meia teve propostas de clubes da Turquia e também do Orlando City, dos Estados Unidos.

O clube americano busca um substituto para o aposentado Kaká, mas Ganso não demonstrou desejo de deixar a Europa neste momento. O jogador de 28 anos não vem sendo aproveitado pelo novo técnico, o italiano Vincenzo Montella, que autorizou o clube a colocá-lo no mercado.

Com contrato até junho de 2021, Ganso custa 2 milhões de euros por temporada de salários ao Sevilla. Com concorrência de peso na posição de meia ofensivo, com Éver Banega, Pablo Sarabia, Franco Vázquez e o recém-chegado Roque Mesa, o jogador brasileiro dificilmente terá espaço no restante da temporada.