Ganso alfineta Sampaoli na chegada ao Fluminense

Paulo Henrique Ganso foi apresentado nesta terça-feira, 5, como nova contratação do Fluminense para a temporada. O meia aproveitou sua primeira coletiva pelo clube para alfinetar o técnico argentino Jorge Sampaoli, do Santos, que sofreu uma goleada por 5 a 1 diante do Ituano, no último domingo, pelo Campeonato Paulista.

O meio-campista de 29 anos foi treinado por Sampaoli no Sevilla, da Espanha, mas a relação entre eles não era boa. Perguntado sobre a possibilidade de jogar como um volante, como fez no Sevilla, usando a camisa 5, Ganso interrompeu: “Cinco? Rapaz, cuidado com o que você está falando”, fazendo referência à goleada do Ituano.

“De cinco ele (Sampaoli) não quer nem ouvir. Brincadeiras à parte, tiveram algumas coisas que aconteceram lá fora. Quando uma pessoa te pede para ir a um clube e não coloca você para jogar, alguma coisa está errada. A pessoa não falar com você, não conversar, está errado, mas como eu falei, isso passa. Vida que segue para todo mundo”, explicou Ganso.

Ganso teve uma passagem breve e sem sucesso pela Europa. Ele saiu do São Paulo para o Sevilla em 2016, mas fez apenas 27 partidas pelo clube, então treinado por Sampaoli, e, na maioria delas, saiu do banco de reservas. Em 2018, depois de duas temporadas, o meia foi emprestado ao modesto Amiens, da França, mas também não conseguiu se destacar nos 13 jogos pela equipe e acertou seu retorno para o futebol brasileiro, defendendo as cores do Fluminense.