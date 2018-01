Games: Wendell Lira enfrenta campeão mundial em 1° evento do ano

O primeiro Mundialito de Fifa 18 do mundo, com os melhores jogadores de acordo com o ranking, entre 26 e 28 de janeiro, em Barcelona, terá nove brasileiros, entre eles Wendell Lira, ex-jogador de futebol vencedor do prêmio Púskas pelo gol mais bonito em 2015, que enfrentará o atual campeão mundial, o inglês Hugh Gorilla, na primeira rodada.

O torneio terá 128 representantes, 64 de Playstation 4 e 64 de XBox One. As primeiras sete rodadas serão no sistema em que cada competidor enfrenta um adversário do mesmo console em duas partidas. O vencedor de quatro duelos garante vaga na fase seguinte. Quem perder quatro estará eliminado.

Os 32 classificados se enfrentam entre si, dentro do mesmo console, em fase mata-mata até a final, que será disputada entre os vencedores do Playstation 4 e XBox One. Os oito melhores colocados (quatro de cada console) já asseguram vaga no Mundial da categoria, que acontece em junho, e o campeão levará 22.000 dólares (70.000 reais) de premiação.

Disputas da primeira rodada dos brasileiros

XBox One

(39°) Wendell Lira x Huge Gorilla (26° – Grã-Bretanha)

(9° – Grã-Bretanha) Hashtag Harry x Artur07 (56°)

Ryan Pessoa x PlayArtGui (54°)

(18° – Grã-Bretanha) JordiT96 x IKin6I Edson (47°)

(19°) Vini Leiva x Brian Savary

(21°) Miguel “SpiderKong” x navi6991 (44° – Bulgária)

(32° – França) Nathan “Herozia” x Hunter CE93 (33°)

Playstation 4

(2° – Dinamarca) August “EpokSnusFC” x Felipe Carvalho (66°)

(10° – Alemanha) Praiiwow x Impacto_Thiago08 (58°)