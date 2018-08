Games: São Paulo e Palmeiras serão exclusivos do PES 2019

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira uma parceria com o Pro-Evolution Soccer, simulador de futebol da Konami, para as próximas duas temporadas. O clube paulista exibirá o logo do jogo PES 2019, que será lançado em 28 de agosto, em seus uniformes a partir do jogo da próxima quinta-feira, contra o Colón, pela Sul-Americana. Com isso, o São Paulo será uma das equipes brasileiras exclusivas do jogo, juntando-se ao Vasco, já oficializado, e ao Palmeiras, que está em fase final de negociação e será confirmado em breve.

Os clubes brasileiros terão disponíveis no game o elenco atual completo e um time de “jogadores lendários”, com ídolos do passado. A empresa ainda negocia com Flamengo e Corinthians por exclusividade. Palmeiras, São Paulo e Flamengo também estarão na versão demo (demonstração) do jogo, que será lançado no dia 8 de agosto.

Com muita alegria anunciamos o @SaoPauloFC como nosso parceiro oficial no #PES2019 🔴⚪⚫ O craque @Nene10 está mais um ano ao nosso lado como embaixador. pic.twitter.com/7UctxldGdS — PES Brasil (@PES_Brasil) August 1, 2018