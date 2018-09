Games: EA divulga notas do Fifa19 com Neymar no top3

Neymar não teve sua temporada mais brilhante em 2018, tanto que ficou de fora das premiações de melhores do mundo, mas segue em alta no mundo dos jogos virtuais, os E-Sports. Nesta quarta-feira, a EA Sports divulgou os ratings (notas dos atletas) do game Fifa 19 com o craque do Paris Saint-Germain no top 3 , atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Campeão isolado na versão passada, Cristiano agora aparece empatado com Messi com 94 de rating. Neymar fecha o pódio dos melhores níveis com 92. Finalista ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, Mohamed Salah sequer aparece entre os dez com melhor nível no jogo.

Já o croata Luka Modric, melhor jogador da Copa do Mundo e candidato aos principais prêmios individuais no ano, é o quarto na lista com rating de 91, empatado com outros cinco atletas: Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Sergio Ramos, Luís Suárez e David De Gea, único goleiro da lista.

A versão demo do Fifa 19 será lançada na próxima quinta-feira, 13 de setembro, para PlayStation 4, PC e Xbox One.

Os ratings dos 10 melhores jogadores do Fifa 19:

Cristiano Ronaldo – 94

Lionel Messi – 94

Neymar – 92

Luka Modric – 91

Kevin De Bruyne – 91

Eden Hazard – 91

Sergio Ramos – 91

Luís Suárez – 91

David De Gea – 91

Toni Kroos – 90