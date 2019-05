Galvão publica agradecimento de filha de Luciano do Valle: ‘Gratidão’

O narrador e apresentador Galvão Bueno, da Rede Globo, usou seu Instagram para divulgar uma mensagem que recebeu de Alessandra do Valle, filha do ex-narrador Luciano do Valle, após sua participação no programa Grande Círculo, do canal SporTV, que foi ao ar no último sábado, 27. Na mensagem, Alessandra elogiou a postura de Galvão Bueno ao lembrar de seu pai.

“Luciano do Valle foi um dos grandes gênios da comunicação. Nós fomos aqueles rivais que um puxa o outro. Nós competíamos na audiência, mas sempre fomos amigos”, lembrou Galvão Bueno, que também lembrou de quando trabalhou ao lado de Luciano do Valle, morto em 2014. “Quando eu vim para a Globo, ele ficou com a seleção brasileira e eu com a Fórmula 1. Os outros jogos, nós dividíamos. Foi uma honra ter trabalhado com o Luciano.”

Ao postar a mensagem recebida de Alessandra do Valle, Galvão Bueno também agradeceu o carinho de fãs por todo o Brasil. “A entrevista ao Grande Círculo me trouxe muitos momentos de emoção! Mensagens de todas as partes desse nosso Brasil! Nenhuma me emocionou tanto quanta essa que agora divido com todos vocês. Vale uma vida de trabalho!.”

Em sua mensagem, Alessandra contou que a admiração era recíproca. “Boa noite meu querido, tudo bem? Sou a Alessandra do Valle, primogênita do saudoso Luciano do Valle. Primeiramente, muito obrigada por ser tão especial e presente na vida do meu pai. Ele te amava! Gratidão por você sempre falar dele e respeitá-lo. Sou sua fã”, disse Alessandra, antes de explicar como havia conseguido o contato do narrador.

“Pedi seu celular ao meu amigo Ivan Moré. Um dia vou te assistir ao vivo. Deus te abençoe e proteja sempre! Através de vocês, vejo o meu paizinho”, completou a filha de Luciano do Valle.

Galvão Bueno, que era da Bandeirantes, foi contratado pelo Rede Globo em 1981, quando Luciano do Valle era o principal narrador da emissora. Em 1982, logo após a Copa do Mundo de 1982, Luciano do Valle deixou a Globo para ingressar na equipe de esportes da Record e um ano depois foi para a Band, abrindo espaço para o crescimento de Galvão Bueno na Globo.