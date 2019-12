Galvão mostra rotina de exercícios para narrar Mundial após infarto

Três semanas após infarto que o impediu de narrar a decisão da Libertadores, Galvão Bueno está bem-disposto e animado para narrar a campanha flamenguista no Mundial de Clubes, a partir do próximo dia 17. Depois de anunciar a viagem nas redes sociais com a legenda “partiu, Catar”, o narrador compartilhou, na noite desta quarta-feira, sua rotina de exercícios para chegar ao torneio em boas condições.

“Não sou jogador, não faço gol, mas também estou me preparando para o Mundial”, anunciou Galvão no stories de seu Instagram. Na sequência, o narrador avisou que mostraria algumas fotos de seus exercícios com uma fonoaudióloga. “Olha que moderno esse exercício: raio laser, cheio de coisa bacana”, brincou.

Galvão também exibiu exercícios de musculação. “É para ir recuperando a ordem muscular. Mas, por enquanto, leve ainda, por ordens médicas”, explicou. Em uma última postagem, fazendo atividades ao ar livre, o narrador lamentou o clima chuvoso que mudou sua rotina. “Pena que está chovendo. Hoje eu ainda tinha na programação nadar e jogar golfe”, anunciou.

Após derrotar o River Plate na final da Libertadores, em Lima – quando Galvão foi substituído às pressas por Luis Roberto e precisou passar alguns dias internado na capital peruana -, o Flamengo estreia no Mundial Clubes, disputado no Catar, no próximo dia 17 de dezembro, em mata-mata contra o vencedor do confronto entre o saudita Al-Hilal e o tunisiano Espérance. O jogo deve ser transmitido por Galvão na Globo.

Caso avance, o time carioca pode ter pela frente o campeão europeu Liverpool na final do torneio, marcada para 21 de dezembro. Galvão já disse confiar que Flamengo e Liverpool vencerão seus jogos nas semifinais e reeditarão a final da Copa Intercontinental de 1981, vencida pelos flamenguistas.

Veja imagens da rotina de treinos postada por Galvão:

