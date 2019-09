Galvão Bueno relata ameaças de morte por causa de fake news

O narrador Galvão Bueno revelou nesta segunda-feira, 2, que recebeu ofensas e ameaças de morte devido à disseminação de uma notícia falsa envolvendo um vídeo antigo. Na semana passada, depois da eliminação do Palmeiras diante do Grêmio na Copa Libertadores, espalhou-se pelas redes sociais um vídeo que, segundo os rumores, mostraria o principal locutor da Rede Globo comemorando efusivamente os gols do clube gaúcho. Durante o programa Bem, Amigos!, do SporTV, Galvão explicou o ocorrido.

O vídeo em questão, gravado nos bastidores da Globo, mostrava, na verdade, Galvão celebrando o gol do Grêmio na semifinal do Mundial de Clubes de 2017, diante do Pachuca.

“Eu sei o que passei nesses últimos dias, até com ameaça de morte nas redes sociais. E o pior que foi alguém de dentro da casa que fez uma filmagem de uma transmissão, em que eu narrava um gol do Grêmio. Arnaldo Cezar Coelho estava do meu lado. Ele parou em dezembro do ano passado. E quem eu cumprimento na hora do gol é o Arthur, campeão com o Grêmio da Libertadores, que estava machucado e não pôde ir para o Mundial de Clubes, e comentou o jogo conosco”, explicou Galvão.

@Palmeiras Vocês viram esse vídeo que anda circulando nas redes sociais e apps de mensagem?

Projaquistão em polvorosa com o gol do Grêmio. Nem o Galvão conseguiu conter a alegria! pic.twitter.com/OePy922aiJ — Emerson Pereira (@emerson_asp) August 29, 2019