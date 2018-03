Galvão Bueno critica Carille com revelação de bastidor

Galvão Bueno entrou na polêmica envolvendo os treinadores de Corinthians, Fábio Carille, e São Paulo, Diego Aguirre, e condenou a postura do atual campeão brasileiro. Durante o programa Bem, Amigos!, do SporTV, o principal narrador do país ainda fez uma revelação sobre os bastidores da atração para reforçar suas críticas a Carille.

No momento em que os convidados debatiam sobre o entrevero entre os técnicos – após a derrota por 1 a 0 no Morumbi, na semifinal do Paulista, Carille chamou Aguirre de “cara de pau” por não tê-lo cumprimentado antes do jogo -, Galvão pediu a palavra e contou que, no ano passado, Carille exigiu a ausência do comentarista Marco Antônio Rodrigues, para ir ao Bem, Amigos!

“Eu não falo isso. Em 15 anos nunca falei e hoje vou dizer pela primeira vez. O Corinthians foi campeão e imediatamente fizemos o convite para o convidado do Bem, Amigos!, o Carille. A resposta que ele deu foi ‘Só venho se o Marco Antônio não estiver no programa’. Disse que então ele não viria. E ele não veio até hoje”, disse Galvão Bueno. “Não é correto. O Marco Antônio é nosso companheiro, de extrema confiança e teria que sair por que criticou o trabalho?”, argumentou o apresentador.

Galvão Bueno revela porque Carille não vai no Bem Amigos, detona o técnico e manda recado.#spfc pic.twitter.com/v7pY7rFCbt — SPFC Interativo (@InterativoSPFC) March 27, 2018

Na manhã de segunda, o diretor executivo do São Paulo, Raí, também criticou a declaração do treinador do Corinthians e acusou Carille de tentar criar um “clima tenso” para o jogo decisivo, que acontece na quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão.

Cobrança nas redes sociais

Horas depois do programa, torcedores do Corinthians foram até as redes sociais de Galvão Bueno criticá-lo por ter exposto uma informação de bastidor. O narrador da Globo respondeu alguns dos comentários. “Continuo tendo muito pelo respeito pelo Corinthians e por sua fiel torcida. E também pelo trabalho do Carille. Mas não posso aceitar que ele, para vir a um programa, exija a saída de quem tenha feito críticas a ele.”