O mexicano Jesús Gallardo recebeu o cartão mais rápido das Copas do Mundo no jogo contra a Suécia, pela primeira fase do torneio deste ano. Ao cometer falta em Toivonen pelo alto, o jogador recebeu um amarelo com 13 segundos de jogo.

Antes disso, o uruguaio José Batista havia recebido um cartão vermelho direto na primeira fase da Copa do Mundo de 1986, aos 51 segundos, na derrota de 6 a 1 para a Dinamarca.

O terceiro mais rápido aconteceu na primeira fase da Copa do Mundo de 1994, quando o russo Sergei Gorlukovich, aos 54 segundos de jogo, recebeu cartão amarelo na derrota de 3 a 1 para a Suécia.