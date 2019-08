Galeria: a festa dos melhores da Europa de 2019

O Principado de Mônaco recebeu nesta quinta-feira, 29, o sorteio de grupo da Liga dos Campeões e a premiação da Uefa de melhores da Europa, com Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como protagonistas da festa. Confira as principais imagens do evento.

Lionel Messi e sua esposa, Antonella Roccuzzo, chegam à premiação da Uefa em Mônaco

Cristiano Ronaldo atende os fãs ao chegar na premiação da Uefa em Mônaco

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo brincam ao lado de Virgil Van Dijk na cerimônia da Uefa

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk na premiação da Uefa em Mônaco

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo conversam durante cerimônia da Uefa em Mônaco

Alisson conversa com o ex-goleiro holandês Van der Sar na festa da Uefa em Mônaco

Frenkie De Jong recebe o prêmio de melhor meia da Europa em Monaco

Eric Cantona recebe prêmio honorário na festa da Uefa em Mônaco

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se cumprimentam antes da premiação dos melhores da Uefa de 2019, em Mônaco

Sorteio da Liga dos Campeões em Mônaco