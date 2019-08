Gafe na Bulgária: brasileiro capricha na comemoração – mas gol é anulado

Um jogador brasileiro protagonizou um momento romântico, porém constrangedor, no último domingo 25, na Bulgária. Wanderson, do Ludogorets, marcou o gol que daria a vitória a seu time sobre o Slavia Sofia, pela liga nacional, e não teve dúvidas: correu para a arquibancada e tascou um beijo na esposa. Para sua surpresa, no entanto, ao virar de costas, viu que o jogo já havia sido reiniciado.

O tento do brasileiro foi invalidado por impedimento. Para piorar ainda mais sua frustração, ele estava em posição legal, mas o Campeonato Búlgaro ainda não tem VAR para corrigir o erro do bandeirinha. O jogo terminou empatado em 0 a 0, resultado que impediu o Ludogorets de assumir a liderança. O time de Wanderson é o segundo colocado com 15 pontos, um a menos que o Levski Sofia.