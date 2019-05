Gafe do Barcelona, festa de LeBron: as reações da virada do Liverpool

O Liverpool goleou o Barcelona, por 4 a 0, nesta terça-feira, 7, na Inglaterra, e reverteu uma desvantagem de 3 a 0 para chegar à final da Liga dos Campeões. A virada épica dominou as redes sociais durante e depois do jogo, com direito a delírio de LeBron James e até gafe do Barcelona durante o intervalo do confronto.

“Se marcarmos, Liverpool precisará de CINCO gols. – e vamos conseguir pelo menos um… concordam?”, publicou o time catalão, quando o jogo estava no intervalo e com apenas 1 a 0 a favor do Liverpool. Os torcedores não perdoaram: “Você soa como o PSG”, disse um torcedor, fazendo referência às viradas que a equipe parisiense sofreu nas últimas edições do torneio.

We score, Liverpool need FIVE – and we're going to get at least one… agreed?

🔵🔴 #LFCBarça (1-0, agg 1-3) pic.twitter.com/MX2fCNPynn — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2019

LeBron James, astro da NBA, é um dos acionistas e torcedores do Liverpool, e não conteve a felicidade pela classificação do time. “Noite incrível para os Reds (como o time é conhecido)! Wow!”, vibrou. A atuação também rendeu elogios do goleiro Loris Karius, ex-Liverpool, que teve falhas capitais na última final da Champions, quando o Real Madrid venceu por 3 a 1.

Só existe um. 👑 pic.twitter.com/OWIk1ZqUOz — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 7, 2019

YOU'LL NEVER WALK ALONE!!!!!!!!!!! — Steve Kerr (@SteveKerr) May 7, 2019

That is unbelievable from @trentaa98. Incredible. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 7, 2019

Messi at Camp Nou Vs. Messi at Anfield. pic.twitter.com/8iRbzi7ddP — Football Stuff (@FootbalIStuff) May 7, 2019