Gaciba divulga imagem do VAR e diz que gol do Inter foi legal

Um lance bastante controverso marcou a vitória do Inter por 3 a 1 sobre o Bahia, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira 12, pelo Brasileirão: Rodrigo Lindoso recebeu em posição duvidosa e marcou para o clube gaúcho. O árbitro Paulo Roberto Alves Junior assinalou impedimento mas, depois de consultar o árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês), validou o gol. Nesta quinta-feira, 13, o ex-árbitro Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF, garantiu que o juiz acertou e divulgou uma imagem diferente daquela usada pela transmissão de TV.

Segundo Gaciba, a imagem mostrada na TV estava muito na diagonal e, por isso, dava a impressão de impedimento. “Quando olhamos na diagonal há uma distorção, e realmente naquele ângulo parece que o jogador do Internacional está à frente. Dentro da cabine do VAR é feita uma calibragem de todas as câmeras. Ou seja, todas elas são sincronizadas para que fiquem no mesmo tempo”, explicou, em entrevista ao SporTV.

Aqui as imagens do VAR no lance de Inter e Bahia. Recebi há pouco do próprio Gaciba. Gol legal para a comissão de arbitragem da CBF. pic.twitter.com/o3tTE2at1x — potter (@lucianopotter) June 13, 2019

Ele divulgou a mesma imagem usada na transmissão, mas com o recurso de uma tecnologia que traça as linhas paralelas do campo, e mostra Lindoso em posição legal. “Essa é uma tecnologia que não existe na televisão brasileira, é uma tecnologia que foi utilizada na Copa do Mundo, é mais precisa”, afirmou, antes de cravar que a decisão foi correta.

🇦🇹 Veja agora como foi a vitória do @SCInternacional sobre o Bahia por 3 a 1 no Beira-Rio! Assista muito mais no GE: https://t.co/OD12PBc057 pic.twitter.com/BnZT1Epe1f — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) June 13, 2019

“Com a imagem no pé desse jogador e a imagem no ombro do jogador do Internacional projetada ao solo, observamos, pelas linhas no chão, que o jogador do Internacional não está mais próximo da linha de fundo do que o penúltimo defensor. Consequentemente, gol legal. Um excelente trabalho feito dentro da cabine do árbitro de vídeo.”