O atacante Gabriel Jesus passou por uma cirurgia para a correção de um desvio de septo no início desta semana, algo já planejado desde antes da disputa da Copa do Mundo. Centroavante da seleção brasileira, o jogador teve de realizar o procedimento para corrigir um problema que não é considerado grave, já que a maioria das pessoas possuem algum desvio de septo, mas o caso demandou uma operação porque o grau era mais alto do que a média.

Sem poder ter contato físico, Gabriel deve se apresentar ao Manchester City apenas no final deste mês, após concluir o período de férias depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. No momento, ele se recupera em São Paulo com o restante da sua família.

Titular nos cinco jogos da seleção no Mundial, Jesus acabou marcado por não ter feito gol na competição. Os outros centroavantes brasileiros titulares que não marcaram em Copas foram Alcindo, em 1966, e Mirandinha, em 1974, ambos atuando em apenas duas partidas. Jesus é o vice-artilheiro desde que o técnico Tite assumiu a seleção, com dez gols marcados.