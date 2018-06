Gabriel Jesus, o líder caçula: ‘Fiquei bem surpreso em ser o capitão’

LIVERPOOL – A confiança de Tite em Gabriel Jesus é tamanha que o treinador concedeu ao atacante de 21 anos a faixa de capitão da seleção brasileira para o amistoso deste domingo, contra a Croácia, às 11h (de Brasília), em Liverpool. O jovem atacante do Manchester City entrou no rodízio de braçadeira e será o 16º a usá-la na era Tite. Jesus admitiu que não esperava por essa oportunidade tão cedo e exaltou o orgulho de ser o camisa 9 do Brasil.

“Fiquei muito surpreso quando soube, mas sei que o professor Tite sempre pede que todos tenham sua liderança. Aceitei, tranquilo. Fui só uma vez capitão no Palmeiras, é uma responsabilidade. Eu sempre sonhei em ser jogador e vestir a 9, com a qual muitos jogadores fizeram história e e espero fazer o mesmo.”

Tite interrompeu uma fala do jogador para justificar a sua escolha. “O Gabriel é um cara extremamente competitivo e corajoso, que com 19 anos fez o que ele fez (quando vestiu pela primeira vez a camisa da seleção). Ele já tem na própria educação dele a coragem e a competitividade.”

Jesus se disse tranquilo com a concorrência de Roberto Firmino, ídolo da torcida do Liverpool, que certamente pedirá por sua entrada no Anfield. “Sempre estive preparado, as coisas foram acontecendo muito rápidas na minha vida. Dois anos atrás eu nem jogava de centroavante. Essa disputa é boa pra seleção, não só na minha posição, mas em todas. É importante para mim, para ele e para a seleção.”