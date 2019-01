Gabriel Jesus marca em vitória do líder City sobre o Arsenal

O brasileiro Gabriel Jesus marcou mais um pelo Manchester City na vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal, neste domingo, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês. O belga Kevin De Bruyne e o argentino Sérgio Agüero fizeram os outros dois para o time da casa. O francês Alexander Lacazette descontos para a equipe londrina.

O City segue invicto e líder absoluto no Inglês, com 31 pontos, após dez vitórias e um empate. Agüero chegou ao oitavo gol e assumiu a artilharia da competição, ao lado de Harry Kane, do Tottenham. Gabriel Jesus, com sete gols, surge logo em seguida entre os que mais marcaram neste Campeonato Inglês até aqui.

Para o Arsenal, a derrota representou a saída do grupo que garante vaga nas principais competições europeias (Liga dos Campeões e Liga Europa). O clube londrino permanece com 19 pontos, na sexta posição, sendo ultrapassado pelo Liverpool, que venceu na rodada (goleou o West Ham, no sábado, fora de casa, por 4 a 1). Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City terá pela frente o Leicester, fora de casa. Já o Arsenal fará o clássico londrino diante do Tottenham, no Emirates Stadium.

O gol de Jesus

Gabriel Jesus Goal !! For Manchester City against arsenal pic.twitter.com/ta3jBn5HPK — The72 ⚽️ (@The72_) November 5, 2017

Gabriel Jesus saiu do banco de reservas para ampliar a vantagem do City. O atacante brasileiro escorou para o gol em um cruzamento de Silva, que havia recebido passe do volante Fernandinho. No entanto, o Arsenal reclamou que o meia estava em posição de impedimento no momento em que recebeu e tocou para Gabriel Jesus.

(Com Estadão Conteúdo)