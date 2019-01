Gabriel Jesus marca dois, e City vence Wolverhampton pelo Inglês

Com dois gols do brasileiro Gabriel Jesus, o Manchester City venceu o Wolverhampton nesta segunda-feira por 3 a 0, chegou aos 53 pontos e segue na perseguição ao líder do Campeonato Inglês, o Liverpool, que está quatro pontos na frente da tabela.

Jesus brilhou no primeiro tempo e, decisivo, marcou mais dois gols com a camisa dos ‘Citizens’, totalizando sete em oito dias – um contra o Rotherham, na Copa da Inglaterra, quatro contra o Burton, na Copa da Liga Inglesa e dois hoje.

O primeiro gol do brasileiro saiu aos 10 minutos. Jesus aproveitou cruzamento de Leroy Sané e bateu o goleiro Rui Patricio.

O Wolverhampton sentiu o golpe e, nove minutos mais tarde, ficou com um jogador a menos em campo. Willy Boly foi expulso após forte entrada no português Bernardo Silva, facilitando o trabalho do City.

Aos 39, Raheem Sterling sofreu pênalti. Jesus cobrou no capricho e ampliou a vantagem dos donos da casa no Etihad Stadium.

Na etapa final, Conor Coady fechou o placar em nova cobrança de pênalti, mantendo a equipe de Josep Guardiola na briga com o Liverpool pela liderança do Inglês.