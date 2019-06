Gabriel Jesus lamenta pênalti perdido e agradece apoio dos companheiros

Gabriel Jesus não escondeu o abatimento por ter desperdiçado um pênalti nos minutos finais da goleada da seleção brasileira sobre o Peru, na Arena Corinthians, neste sábado, 22. O atacante, porém, encarou os microfones com tranquilidade e aproveitou para agradecer os companheiros e o treinador Tite pelo apoio recebido.

“Gosto de todos no grupo e todos de mim, tenho essa sorte. Todos veem o quanto eu trabalho forte, sempre com a minha humildade. Às vezes as coisas não acontecem, mas tenho fé que virá na hora certa”, afirmou o atacante, que com a ausência de Neymar, cortado, e Philippe Coutinho, que havia sido substituído, se tornou o batedor de pênaltis do time.

“Vinha batendo bem nos treinos, mas não bati como eu costumo fazer, por isso lamentei muito, fiquei chateado e bravo comigo. Acho que a ansiedade me atrapalhou um pouco, o juiz também, pela demora. Mas tenho de seguir em frente”,afirmou.

Apesar dos elogios que recebeu, inclusive do técnico Tite, o atacante, que conquistou a titularidade nesta partida e ainda não marcou na Copa América, disse ser exigente consigo mesmo. “Tanto faz se o placar está 5 a 0 ou a 0 a 0. Tenho em mente que não posso perder pênalti, nem perder gol, mas é a vida. Às vezes você bate bem e o goleiro pega, que acho que foi o caso. Mas, claro, eu poderia ter batido um pouco melhor, à minha maneira.”

Em sua entrevista coletiva, Tite fez questão de exaltar o camisa 9, que jogou aberto na direita, com Roberto Firmino no comando do ataque. “Fiquei triste pelo Gabriel não ter feito o gol, porque jogou muito. Ele tem de se orgulhar, eu estava torcendo por ele individualmente, pelo grande jogo que ele fez.” Neste sábado, Jesus recebeu mais um sinal de respaldo de seu clube, o Manchester City, que anunciou que o brasileiro vestirá a camisa 9 na próxima temporada, (antes era o 33), encerrando rumores sobre uma possível saída.