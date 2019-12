Gabriel Jesus marca 3 em goleada do City; Atalanta garante classificação

O Manchester City fechou a primeira fase da Liga dos Campeões da Europa com mais uma vitória na tarde desta quarta-feira, 11. O atual campeão inglês bateu o Dínamo de Zagreb, na Croácia, por 4 a 1, com três gols do atacante brasileiro Gabriel Jesus. A jovem revelação inglesa Phil Foden completou a goleada, enquanto Dani Olmo descontou para o lanterna do grupo.

O outro classificado da chave foi a surpreendente Atalanta, da Itália, que logo em sua primeira participação no torneio, chegou entre os 16 melhores ao derrotar por 3 x 0 o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Castagne, Pasalic e Gosens marcaram para a equipe de Bérgamo.

Com a vitória, a Atalanta, que somava apenas um ponto após os quatro primeiras rodadas, garantiu a segunda colocação com 7 pontos, atrás apenas do Manchester City, líder com 14. Os cruzamentos da próxima fase serão definidos por sorteio.