Gabriel Jesus é mais jovem palmeirense a marcar na Libertadores

Ao marcar contra o River Plate, em Maldonado-URU, no empate em 2 x 2 do Palmeiras, Gabriel Jesus tornou-se o mais jovem palmeirense a fazer um gol na Copa Libertadores.

Aos 18 anos e 10 meses de idade, Jesus fez o segundo do Palmeiras diante do River Plate. Naquele momento o Verdão fazia 2 x 1 no rival.

Até então, o mais jovem a marcar pelo Verdão no torneio fora Keirrison, que na Primeira fase da Libertadores de 2009 (a chamada pré-Libertadores), marcou aos 20 anos e um mês de idade, na vitória de 5 x 1 sobre o Real Potosí-BOL. Naquele jogo, Keirrison marcou dois gols, sendo um deles de pênalti.

Contudo, Jesus não foi o mais novo a marcar por um clube brasileiro no torneio. Ronaldo, o fenômeno, marcou na Libertadores de 1994, pelo Cruzeiro, contra o Vélez Sarsfield-ARG, no Mineirão, em empate em 1 x 1 com 17 anos e cinco meses de idade.