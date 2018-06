A três dias de fazer sua estreia em Copas do Mundo, Gabriel Jesus admite estar ansioso para enfrentar a Suíça, a partir das 15 horas (de Brasília) do próximo domingo, em Rostov, na Rússia. Embora tenha se destacado em seu primeiro jogo por Palmeiras, seleção brasileira e Manchester City, o atacante não esconde o nervosismo por seu debute em Mundiais. “Por mais que eu tenha conseguido tirar de letra essas minhas estreias, tranquilo não é. A ansiedade bate um pouco, é normal, ainda mais se tratando de Copa do Mundo, maior torneio que temos no futebol. Mas vou procurar ficar tranquilo”, reconheceu, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira.

Autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, em amistoso disputado no último domingo, Gabriel Jesus revelou que os jogadores ainda não falaram sobre o adversário de estreia na Copa, mas vê a postura da Suíça como imprevisível. “Ainda não entramos no assunto Suíça, para falar a verdade. Temos dois dias para trabalhar isso. Eles têm qualidade tática, jogam de duas ou três formas diferentes, então não tem como prever a maneira como eles irão jogar. Temos que entrar ligados para conseguir fazer uma bela partida”, concluiu.

Apesar de Tite ter fechado os treinos táticos para a imprensa, a tendência é que a escalação diante da Suíça seja a mesma do triunfo sobre a Áustria, com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.