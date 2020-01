Gabigol ‘xavecou’ modelo enquanto namorava irmã de Neymar, diz colunista

O colunista de celebridades Leo Dias, que vem se destacando nos últimos meses pela cobertura de casos ruidosos envolvendo jogadores de futebol, publicou nesta quinta-feira uma bomba envolvendo o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. O jogador, que negocia a extensão de seu contrato com o Flamengo, teria trocado mensagens com a modelo carioca Mariana Braguês enquanto namorava Rafaella Santos, irmã de Neymar. De acordo com os “prints” das conversas via Instagram, datadas entre setembro e novembro de 2019, Gabigol tentava marcar encontros com Mariana, de 19 anos. “Nosso segredo”, dizia o jogador em um trecho. Veja a reprodução abaixo:

O jornalista também divulgou a resposta de Mariana Braguês sobre o assunto, na qual ela alega que teve seu celular hackeado e de fato se encontrou com Gabigol. “Acho que pelas imagens dá para ter uma noção, né? Não tenho como mentir”, falou a modelo a Léo Dias, ressaltando que hoje ‘só há amizade’ com o jogador. Segundo a reportagem, a assessoria do atacante relatou que ele está somente ‘voltado para a definição de seu futuro’.

Gabriel Barbosa marcou 43 gols em 59 jogos no ano passado e foi o artilheiro do Flamengo. Ele, inclusive, marcou os dois gols da virada do clube sobre o River Plate, na final da Copa Libertadores. O atacante, que ainda tem vínculo com a Inter de Milão, ainda não definiu se ficará no time carioca ou se irá para outro clube europeu, pois a Inter não tem interesse em recebê-lo de volta.

Enquanto isso, o Flamengo se prepara para uma possível saída de Gabigol. O clube anunciou dois reforços para o ataque nas últimas semanas: Michael, ex-Goiás, e Pedro Rocha, ex-Cruzeiro. O centroavante Pedro, da Fiorentina, também interessa ao Flamengo, que negocia seu empréstimo junto ao clube italiano.