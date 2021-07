Gabigol vira segundo maior goleador do Flamengo na história do Brasileiro

A noite deste domingo, 18, garantiu uma marca histórica para Gabriel Barbosa, o Gabigol. O atacante anotou três gols contra o Bahia pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na goleada do Flamengo contra o Bahia por 5 a 0, em Pituaçu, e se tornou o segundo maior artilheiro do clube carioca na história da competição, com 42 tentos.

Gabigol ultrapassou Bebeto, que somava 41 gols, e está atrás apenas do líder Zico, que tem 135 tentos. Além disso, o jogador de 24 anos derrubou o recorde de Renato Abreu, que fez 40 gols, e se tornou o artilheiro do Flamengo no sistema de pontos corridos do torneio.

“Sou o primeiro então, porque o Zico não vale. Estou feliz por voltar, reencontrar meus companheiros. Estava com saudade deles, de vestir essa camisa. Fico feliz pela vitória, pelos gols e por mais duas marcas históricas”, disse o atacante na saída de campo. Na atual temporada, Gabigol alcançou a marca de 18 gols em 17 partidas disputadas.

Marcando gols e uma era! Quando o assunto é @Brasileirao e bola na rede pelo Flamengo, @gabigol só está atrás do Rei Zico. Incrível, Príncipe! 👑🤴💪🏻#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/k8jvOe7uUA — Flamengo (@Flamengo) July 18, 2021