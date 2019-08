Gabigol revela conversas com Balotelli: ‘Tomara que venha para o Flamengo’

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, revelou nesta sexta-feira, 9, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, que tem conversas diárias com o centroavante italiano Mario Balotelli, de 28 anos, que negocia contrato com o clube carioca.

“Nos falamos praticamente todos os dias. Não falamos apenas sobre futebol. Tomara que ele venha, torço muito por isso, porque sou fã dele. Por sua grandeza, o Flamengo tem a capacidade de trazer vários jogadores de outros países, como aconteceu agora com o Filipe Luís e Rafinha, vitoriosos na Europa”, comentou Gabriel.

O Flamengo já gastou cerca de 200 milhões de reais em contratações neste ano e tenta viabilizar, também, a de Balotelli. O italiano ainda não acertou seu destino depois do término de seu contrato com o Olympique de Marselha, da França, onde marcou oito gols em 15 jogos.

O centroavante teve passagens por Inter de Milão, Milan, Manchester City, Liverpool e Nice, além de defender a seleção italiana na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.