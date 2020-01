Gabigol é do Flamengo: ‘Se é para o bem da Nação, eu fico’

O atacante Gabriel Barbosa anunciou nesta terça-feira, 28, que seguirá no Flamengo, encerrando uma novela que já durava mais de um mês. O clube carioca chegou a um acordo com a Inter de Milão e comprou o passe de Gabigol por cinco temporadas. Os valores da transação não foram divulgados oficialmente, mas de cordo com o diário italiano La Gazzetta Dello Sport, giram em torno de 16,5 milhões de euros (mais de 75 milhões de reais).

Para anunciar sua permanência na Gávea, Gabigol parafraseou o discurso de Dom Pedro, então príncipe regente do Brasil, no Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. “A Nação me abraçou. Aqui vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos! Vibramos! Quebramos barreiras. Se é para o bem da Nação, eu fico!”, escreveu o atacante, antes mesmo do anúncio oficial do Flamengo, que veio minutos depois.

Gabigol foi comprado pela Inter de Milão junto ao Santos por 27 milhões de euros (cerca de 100 milhões de reais na época) em setembro de 2016. Apresentado com pompa em sua chegada à Itália, ele assinou vínculo até o meio de 2022, mas jamais deslanchou. Foram apenas dez jogos (só um como titular) e um gol marcado até ser emprestado ao Benfica, pelo qual também decepcionou no segundo semestre de 2017.

A Inter, então, topou emprestá-lo ao Santos em 2018 e ao Flamengo, em 2019, e viu o jogador se valorizar com duas artilharias consecutivas do Brasileirão e com os gols do título da Libertadores diante do River Plate. Satisfeita com seus atacantes, Romelu Lukaku e Lautaro Martínez, a Inter topou vender Gabigol ao Flamengo, mas manteve cerca de 20% de participação em uma futura venda. O jogador de 23 anos é aguardado pelo técnico Jorge Jesus para iniciar a temporada no futebol brasileiro.